È stata effettuata una perquisizione presso il domicilio e lo studio di un consulente coinvolto in un'indagine per bancarotta da circa un milione di euro. L’indagine riguarda una società in liquidazione giudiziaria. La difesa ha dichiarato che il consulente non ha mai ricevuto denaro. La procura ha aperto un fascicolo per bancarotta fraudolenta, e l’indagine si sta concentrando sui movimenti finanziari collegati alla società.

Una perquisizione in casa, una nello studio, e un’indagine che si allarga attorno a una società finita in liquidazione giudiziaria con un buco contestato da circa un milione di euro. È il quadro che ha portato la Guardia di Finanza a presentarsi questa mattina a Riccione, nell’appartamento e nell’ufficio di Davide Barzan, criminalista e consulente noto anche per il suo ruolo nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Bergamo, che ipotizza a carico di Barzan il reato di bancarotta fraudolenta nell’ambito della gestione di una società attiva nella produzione di infissi, poi finita in liquidazione giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perquisito il consulente Davide Barzan: indagine per bancarotta da un milione di euro. La difesa: “Mai preso soldi”

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