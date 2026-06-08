Nella giornata del 8 giugno 2026, la polizia ha effettuato una perquisizione a Riccione, concentrandosi sulla casa e sull’ufficio di un consulente. Le forze dell’ordine hanno setacciato i locali alla ricerca di elementi utili in un procedimento giudiziario in corso. La perquisizione si è svolta senza incidenti, con gli agenti che hanno prelevato documenti e materiali vari, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche dell’operazione.

Rimini, 8 giugno 2026 - Alla vigilia del 'giorno del giudizio' per Louis Dassilva, imputato in Corte d'Assise per l' omicidio di Pierina Paganelli con sentenza attesa per domani, il delitto di via del Ciclamino vede un altro, ennesimo, filone d'inchiesta parallela svilupparsi e riguardante il consulente Davide Barzan. La perquisizione nella casa e nell’ufficio di Barzan. Barzan, esponente del pool difensivo di Manuela Bianchi (nuora della vittima ed ex amante di Dassilva nonché indagata per favoreggiamento), è stato destinatario questa mattina di una perquisizione effettuata nella sua casa e ufficio di Riccione dalla Guardia di Finanza su disposizione della procura di Bergamo, che sta conducendo un' indagine per bancarotta fraudolenta di una società per un ammontare complessivo di un milione di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide Barzan, perquisizione a Riccione: al setaccio la casa e l’ufficio del consulente

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