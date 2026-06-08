Davide Barzan perquisizione a Riccione | al setaccio la casa e l’ufficio del consulente

Da ilrestodelcarlino.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella giornata del 8 giugno 2026, la polizia ha effettuato una perquisizione a Riccione, concentrandosi sulla casa e sull’ufficio di un consulente. Le forze dell’ordine hanno setacciato i locali alla ricerca di elementi utili in un procedimento giudiziario in corso. La perquisizione si è svolta senza incidenti, con gli agenti che hanno prelevato documenti e materiali vari, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche dell’operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rimini, 8 giugno 2026 - Alla vigilia del 'giorno del giudizio' per Louis Dassilva, imputato in Corte d'Assise per l' omicidio di Pierina Paganelli con sentenza attesa per domani, il delitto di via del Ciclamino vede un altro, ennesimo, filone d'inchiesta parallela svilupparsi e riguardante il consulente Davide Barzan. La perquisizione nella casa e nell’ufficio di Barzan. Barzan, esponente del pool difensivo di Manuela Bianchi (nuora della vittima ed ex amante di Dassilva nonché indagata per favoreggiamento), è stato destinatario questa mattina di una perquisizione effettuata nella sua casa e ufficio di Riccione dalla Guardia di Finanza su disposizione della procura di Bergamo, che sta conducendo un' indagine per bancarotta fraudolenta di una società per un ammontare complessivo di un milione di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

davide barzan perquisizione a riccione al setaccio la casa e l8217ufficio del consulente
© Ilrestodelcarlino.it - Davide Barzan, perquisizione a Riccione: al setaccio la casa e l’ufficio del consulente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L'incendio doloso dell'auto di Davide Barzan finisce davanti al gipL'incendio doloso dell'auto di un criminalista avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio dello scorso anno è stato portato davanti al gip del...

Gugliotta, le nuove indagini. I carabinieri passano al setaccio la casa del suicidio in FriuliSono appena terminate le festività natalizie quando i carabinieri hanno iniziato a esaminare la casa nel Friuli dove si è verificato il decesso di...

davide barzan davide barzan perquisizione a'Bancarotta e truffa' perquisizione in casa e ufficio del consulente Barzan(ANSA) - RIMINI, 08 GIU - E' stata eseguita in mattinata una perquisizione nell'appartamento e nell'ufficio di Riccione di Davide Barzan, consulente criminalista anche nel caso di Pierina Paganelli, u ... msn.com

davide barzan davide barzan perquisizione aDavide Barzan, perquisizione a Riccione: al setaccio la casa e l’ufficio del consulenteL’indagine per bancarotta fraudolenta della Procura di Bergamo coinvolge l’esponente del pool difensivo di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web