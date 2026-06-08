Bancarotta fraudolenta e truffa perquisita dalla Guardia di Finanza l' abitazione di Davide Barzan

Nella mattinata di lunedì, le forze dell'ordine hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e nell'ufficio di un consulente criminalista coinvolto in un caso di omicidio. L’indagine, condotta dalla Procura di Bergamo, riguarda una bancarotta fraudolenta e una truffa. La perquisizione si inserisce nel quadro di un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

E' scattata nella mattinata di lunedì una perquisizione nell'abitazione e nell'ufficio di Davide Barzan, consulente criminalista anche nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, nell'ambito di una indagine della Procura della Repubblica di Bergamo che sta indagando sulla bancarotta fraudolenta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: sequestri per 4,7 milioni

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