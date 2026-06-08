Il presidente del club è stato confermato fino al 2030, mantenendo il suo ruolo per l'ottavo mandato consecutivo. La squadra ha annunciato il rinnovo, ma nelle ultime settimane sono circolate voci su possibili cambiamenti e tensioni interne. Si parla anche di un investimento di 150 milioni di euro per un nuovo acquisto di alto profilo. La società non ha ancora ufficializzato i dettagli, né i nomi dei possibili arrivati.

Dopo 20 anni alla Casa Blanca sono tornati alle urne, e il verdetto, scontato nel suo esito generale, porta con sé considerazioni decisamente rilevanti. Partiamo dalla fine, assolutamente surreale: poco prima dell’una di notte Florentino Perez si è presentato nella sala dell’hotel nei pressi del Bernabeu che aveva riservato per celebrare la vittoria ed è stato acclamato per aver ottenuto l’ottavo mandato presidenziale, 26 anni dopo il primo. Solo che quando Perez ha parlato non c’erano i risultati elettorali, che sono arrivati alle 2.30 della notte. È finita 65 a 35 per Perez, che ha preso circa 10.000 voti in più dell’avversario, Enrique Riquelme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perez al timone fino al 2030. Ma che Real sarà? Chi sarà il colpo di mercato da 150 milioni?

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