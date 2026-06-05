Un imprenditore ha annunciato di aver presentato un'offerta da 150 milioni di euro per un calciatore, definendola un possibile colpo in stile CR7. La notizia arriva mentre proseguono le discussioni per le elezioni alla presidenza del club, con l'obiettivo di rafforzare la squadra. Non sono stati forniti dettagli sul nome del calciatore o sulla società coinvolta. La proposta è stata comunicata pubblicamente dall'imprenditore, senza ulteriori conferme ufficiali.

Continua la campagna elettorale in casa Real in vista delle elezioni per la presidenza dei Blancos. Lo storico numero uno Florentino Perez, che per la prima volta si trova a fronteggiare uno sfidante, sembra averci preso gusto con le promesse e ha subito risposto al rivale, il 37enne Enrique Riquelme, il quale ieri aveva promesso gli innesti di Haaland e Rodri. La replica di Perez non si è fatta attendere: nel corso di una lunga intervista a Horizonte, l'imprenditore ha annunciato ben tre colpi di mercato: "Posso parlarvi di tre acquisti certi: Mourinho, Konaté e Dumfries". Subito dopo, ha sganciato la bomba: "Martedì presenterò un'offerta importante a una grande squadra che gioca la Champions League per un grande giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real, Perez lancia la bomba: "Pronta offerta da 150 milioni per un calciatore, sarà un colpo stile CR7"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Barcellona, pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha: il club valuta la cessioneIl Barcellona sta valutando un'offerta da 90 milioni di euro proveniente dalla Saudi Pro League per il trasferimento di Raphinha.

Clamoroso dal Brasile, ESPN lancia la bomba: “Thiago Silva ha un’offerta del Milan”Da Brasile arriva una notizia che sta facendo molto parlare nel mondo del calcio.

Argomenti più discussi: Real, Perez lancia la bomba: Pronta offerta da 150 milioni per un calciatore, sarà un colpo stile CR7; Il Real Madrid lancia un ultimatum a Vinicius, mettendolo in guardia contro le tattiche scorrette.; Nuovo attacco di Florentino Perez al Barcellona: Nulla a che fare con un club che ha pagato gli arbitri; Florentino Pérez lancia la sua campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid e promette l'arrivo di grandi stelle.

[Reuters] Il primo sfidante di Florentino Perez in 20 anni lancia la campagna per la presidenza del Real Madrid reddit