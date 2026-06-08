Perché Universal Music sta cercando un miliardo di euro sul mercato

Universal Music sta valutando di emettere obbligazioni per un totale di un miliardo di euro, suddivise in due tranche. La società sta attualmente parlando con gli investitori per definire i dettagli dell’operazione. L’obiettivo è raccogliere fondi attraverso questa emissione obbligazionaria. Non sono stati ancora annunciati i tempi precisi né le condizioni dell’offerta. La decisione fa parte di un’operazione di finanziamento ancora in fase di studio.

Universal Music sta sondando il terreno con gli investitori in vista di una possibile emissione obbligazionaria da un miliardo di euro, divisa in due tranche. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, citando fonti vicine ai fatti, secondo cui l'operazione è prevista per la giornata di lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Today.it

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BILL ACKMANS $64 BILLION MUSIC TAKEOVER WILL SHOCK THE WORLD

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