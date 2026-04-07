Un fondo di investimento statunitense ha annunciato di aver offerto 9,4 miliardi di dollari per acquisire Universal Music Group attraverso un'operazione di fusione. La proposta prevede l'integrazione tra le due entità, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal fondo, senza indicazioni sui possibili sviluppi futuri o sulle reazioni delle parti coinvolte.

Il fondo speculativo americano Pershing Square ha messo sul piatto 9,4 miliardi di dollari per acquistare Universal Music Group tramite fusione. Secondo quanto riporta Bloomberg, l’offerta del fondo di Bill Ackman prevede 30,40 euro per azione: il 78 per cento in più rispetto all’ultima chiusura (a 17,10 euro) della Borsa di Amsterdam, dove è quotato il colosso del settore discografico, che secondo la società è sottovalutato dai mercati azionari. Gli azionisti che aderiranno all’offerta 5,05 euro per azione e 0,77 azioni della nuova società per ogni azione Umg posseduta. Il successo dell’operazione dipenderà in larga misura dalla decisione di Vincent Bolloré, che controlla il 18,5 per cento di Universal Music come azionista di maggioranza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pershing Square mette sul piatto 9,4 miliardi di dollari per Universal Music

Svolta per Universal Music: Ackman punta 63 miliardi per il USABill Ackman, tramite il suo fondo Pershing Square Capital Management, ha lanciato un’offerta per rilevare Universal Music Group valutando la società...

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