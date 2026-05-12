Piero De Luca sta cercando di comporre la segreteria regionale del PD campano cercando di accontentare tutte le correnti

Piero De Luca sta lavorando alla formazione della segreteria regionale del Partito Democratico in Campania, cercando di trovare un equilibrio tra le diverse correnti interne. Il punto centrale riguarda la nomina a vicesegretario, una posizione richiesta dall’area vicina alla leader nazionale. Nei prossimi giorni, tra domani e giovedì, è prevista una decisione ufficiale su questa candidatura.

Il nodo principale è la carica di vicesegretario, che l'area vicina a Schlein vuole occupare: tra domani e giovedì è attesa una risposta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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