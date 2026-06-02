Lo spot di FdI dove le donne del 1946 sognano Giorgia Meloni e decidono di andare a votare

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video di Fratelli d’Italia mostra una donna del 1946 che inizialmente sembra intenzionata a non votare al referendum tra monarchia e repubblica. Poi, la scena si sposta su altre donne che sognano Giorgia Meloni e decidono di andare a votare. Lo spot si concentra sul 2 giugno 1946, con immagini di donne che riflettono sulla scelta di partecipare alle elezioni.

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Uno video pubblicato da Fratelli d'Italia si concentra sul 2 giugno 1946, e in particolare su una donna che sembra intenzionata a non votare al referendum tra monarchia e repubblica. A farle cambiare idea è Giorgia Meloni. O meglio, un sogno in cui la protagonista vede Meloni diventare presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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