Lo spot di FdI dove le donne del 1946 sognano Giorgia Meloni e decidono di andare a votare

Un video di Fratelli d’Italia mostra una donna del 1946 che inizialmente sembra intenzionata a non votare al referendum tra monarchia e repubblica. Poi, la scena si sposta su altre donne che sognano Giorgia Meloni e decidono di andare a votare. Lo spot si concentra sul 2 giugno 1946, con immagini di donne che riflettono sulla scelta di partecipare alle elezioni.

Uno video pubblicato da Fratelli d'Italia si concentra sul 2 giugno 1946, e in particolare su una donna che sembra intenzionata a non votare al referendum tra monarchia e repubblica. A farle cambiare idea è Giorgia Meloni. O meglio, un sogno in cui la protagonista vede Meloni diventare presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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