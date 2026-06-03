Giorgia Meloni e lo spot di Fratelli d' Italia che manda ai matti la sinistra

Da liberoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il testo menziona il referendum del 1946, che segnò il debutto delle donne alle urne e la nascita della Repubblica. Non vengono forniti dettagli specifici su eventi successivi o altri aspetti legati a questa data. La narrazione si apre con questa ricorrenza storica, senza approfondire ulteriori sviluppi o contesti.

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C'era una volta il referendum del 1946, il debutto delle donne alle urne e la nascita della Repubblica. E poi c’è il 2026, l’epoca dei reel, dei video da un minuto e della politica raccontata come una fiction. Così, per celebrare il 2 giugno, Fratelli d’Italia ha pubblicato uno spot che ha immediatamente acceso il dibattito: protagonista una donna alla vigilia del voto del 1946 che, inizialmente indecisa se recarsi alle urne, durante la notte sogna il futuro. E nel suo futuro compare una figura destinata a cambiarle idea: Giorgia Meloni. La protagonista del cortometraggio, di nome Teresa, viene descritta nel comunicato di FdI come "una giovane donna, sposa e madre". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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