Perché l’industria del vetro è un settore a 360 gradi

Notizia in breve

Un impianto di produzione di vetro in Europa è stato sequestrato per sospetti di violazioni ambientali. La struttura, che produce diversi tipi di vetro, include linee di lavorazione automatizzate e stoccaggi di materie prime. Le autorità hanno eseguito ispezioni che hanno riscontrato scarichi non autorizzati e pratiche di smaltimento non conformi alle normative. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.