Perché l’industria del vetro è un settore a 360 gradi

Da it.insideover.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un impianto di produzione di vetro in Europa è stato sequestrato per sospetti di violazioni ambientali. La struttura, che produce diversi tipi di vetro, include linee di lavorazione automatizzate e stoccaggi di materie prime. Le autorità hanno eseguito ispezioni che hanno riscontrato scarichi non autorizzati e pratiche di smaltimento non conformi alle normative. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

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L’industria del vetro in Europa non può essere letta solo come un semplice settore manifatturiero ad alta intensità energetica: la sua struttura reale, contrariamente, è quella di un sistema industriale complesso, dove produzione, approvvigionamento e utilizzo finale sono strettamente interconnessi lungo una catena del valore estesa. Secondo la Federazione Europea dell’Industria del Vetro (FEVE), il comparto conta oltre 160 stabilimenti produttivi distribuiti in più Paesi e rappresenta un’infrastruttura industriale strategica per l’economia europea, con circa 125.000 occupati diretti e una forte integrazione con settori sia valle che a monte della produzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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