Venerdì 17 aprile, alle 9, si terrà un meeting che approfondirà il futuro dell’industria del vetro nella zona vicino a Lucignano. L’incontro coinvolgerà rappresentanti del settore e professionisti del comparto, con l’obiettivo di discutere le sfide e le prospettive del settore. La riunione si svolgerà in una location nelle vicinanze di Lucignano, senza ulteriori dettagli sulla partecipazione o l’ordine del giorno.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Un meeting su l futuro dell’industria del vetro alle porte di Lucignano. Venerdì 17 aprile, a partire dalle 9.00, è in programma un evento di formazione, aggiornamento e confronto sugli sviluppi del comparto in chiave 4.0 e 5.0 alla presenza di aziende, professionisti e operatori, offrendo un’occasione di approfondimento su innovazioni tecnologiche, digitalizzazione dei processi, evoluzioni normative, transizione ecologica e prospettive nell’attuale scenario economico. L’iniziativa è organizzata e ospitata da Vetreria Vitrum che, fondata nel 1926, da cento anni è un punto di riferimento nazionale per la lavorazione di vetro e specchi, con un costante impegno orientato a rinnovare la produzione per rispondere alle diversificate esigenze di edilizia e arredamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un meeting sul futuro dell’industria del vetro alle porte di Lucignano

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Il vetro e gli specchi 5.0. Cento anni di attività per Vetreria Vitrum di LucignanoL’azienda, nata nel 1926, è un punto di riferimento a livello nazionale per la lavorazione del vetro.