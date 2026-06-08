Industria del vetro e automotive | alleati nella sicurezza e nell’efficienza energetica

Il settore del vetro e quello automobilistico collaborano per migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica dei veicoli. La produzione di vetri innovativi contribuisce a ridurre il peso complessivo delle auto, favorendo un minor consumo di carburante. Questi materiali sono anche progettati per aumentare la resistenza agli urti e migliorare la visibilità, senza focalizzarsi su tecnologie come la guida autonoma o l’intelligenza artificiale.

Quando si parla di innovazione nel settore dell’auto, l’attenzione si concentra quasi sempre su rivoluzioni sfavillanti come la guida autonoma, l’intelligenza artificiale e il software di bordo. Raramente, però, si guarda a uno degli elementi più presenti e determinanti dell’esperienza di guida: il vetro. Eppure, parabrezza e finestrini non sono, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, superfici passive, bensì componenti tecnologici evoluti, capaci di aumentare sicurezza ed efficienza del veicolo. Un caso concreto? I vetri a trasparenza variabile basati su film elettrocromici. In alcune auto di fascia medio?alta e premium, il parabrezza e i tetti panoramici sono ad esempio già in grado di modificare automaticamente il proprio livello di oscuramento in base all’intensità della luce esterna. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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