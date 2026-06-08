Due partite, due vittorie per 1-0, due squilli di Francesco Pio Esposito. Il bilancio del brevissimo interregno di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore, tra il blitz in Lussemburgo e la notte di Creta contro la Grecia, si chiude con il massimo risultato e il minimo scarto. È bastato questo short-movie di inizio estate per scatenare il più classico dei riflessi condizionati del nostro calcio, la suggestione della piazza. Nel post-partita di Heraklion, tra i corridoi mediatici e le chat dei tifosi, è rimbalzata insistente la domanda, e se lasciassimo Baldini al suo posto? Perché andare a infilarsi nei labirinti economici e... 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Perché la “via Baldini” si scontrerà con il realismo del Palazzo

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