Milan Bartesaghi si candida a un’altra titolarità con l’Italia U21 | ecco le parole del Ct Baldini

Domani sera alle 18:30 si disputerà la partita tra Svezia e Italia Under 21. Il difensore del Milan, Davide Bartesaghi, si candida a una nuova presenza in questa categoria, dopo aver già vestito la maglia azzurra in precedenti occasioni. Il commissario tecnico ha parlato delle possibilità di convocazione, senza fornire dettagli sui nomi o le scelte definitive.

La partita con la Svezia è in programma domani sera alle ore 18:30 a Goteborg e in campo ci sarà di nuovo Davide Bartesaghi. Dopo la prestazione dominante nel 4-0 contro i macedoni, il classe 2005 del Milan partirà dal primo minuto anche domani sera, in un match che gli azzurrini non possono sbagliare per non allontanarsi dalla Polonia prima a +3. LEGGI ANCHE: Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova Come detto, l'esterno di Massimiliano Allegri partirà titolare, come annunciato dal C.t. Silvio Baldini in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole riportate dal sito della FIGC. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi si candida a un’altra titolarità con l’Italia U21: ecco le parole del C.t. Baldini

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