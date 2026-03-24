Cosa: “Scuola Italiana. La pittura contemporanea e il suo spirito circolare nel tempo storico”, progetto espositivo con la mostra personale di Nicola Pucci.. Dove e Quando: Palazzo Merulana, Roma. Dal 3 aprile al 5 luglio 2026.. Perché: Un’indagine profonda sulla pittura figurativa italiana che connette la tradizione del Novecento alle visioni contemporanee e digitali.. Nel cuore del quartiere Esquilino, Palazzo Merulana si conferma ancora una volta l’epicentro di una riflessione colta e sistematica sull’arte del nostro Paese. Con il progetto Scuola Italiana. La pittura contemporanea e il suo spirito circolare nel tempo storico, la Fondazione Elena e Claudio Cerasi, in sinergia con CoopCulture e con il sostegno di Scrinium, inaugura un percorso espositivo ambizioso curato da Gianluca Marziani. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Scuola Italiana a Palazzo Merulana: il Nuovo Realismo Magico di Nicola Pucci

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