La polizia può entrare nel parlamento solo in situazioni specifiche e con autorizzazione. Questo limite deriva da un principio stabilito dalla legge, che impone restrizioni sull'accesso alle sedi parlamentari. Solo in circostanze particolari, come perquisizioni o emergenze, può essere consentito l’ingresso senza autorizzazione preventiva. La normativa mira a tutelare l’immunità e l’indipendenza degli organi legislativi.

Se non in casi specifici e autorizzati, sulla base di un principio di cui si torna a parlare dopo le accuse al senatore Francesco Silvestro Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è stato accusato di violenza sessuale da una commerciante di vini, e per questo domenica il presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto sapere di essere intenzionato ad avviare un’indagine interna. Il suo staff ha detto che La Russa «ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di presidenza». Se ne discuterà in via preliminare in una riunione convocata per martedì. La decisione di La Russa è coerente con la prassi e col regolamento del Senato, che è analogo a quello della Camera, e che risponde al principio dell’autonomia della sede. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché la polizia non può entrare in parlamento

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