Cardinale Pizzaballa bloccato dalla polizia a Gerusalemme | non può entrare nel Santo Sepolcro

Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo 2026, la polizia israeliana ha impedito a un cardinale di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme. L’evento si è verificato durante le operazioni di controllo presso l’accesso principale al sito religioso. La decisione ha causato tensione tra le autorità ecclesiastiche e le forze di sicurezza locali. La situazione resta sotto osservazione.

GERUSALEMME – Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo 2026, la polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa cattolica in Terra Santa, l’ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre insieme al Custode della Terra Santa, fra Francesco Ielpo, si facevano strada per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Lo fa sapere il patriarcato di Gerusalemme. “Entrambi sono stati fermati lungo il tragitto mentre viaggiavano a titolo privato e sono stati costretti a tornare indietro”, si legge in una dichiarazione congiunta del Patriarcato latino di Gerusalemme e della Custodia di Terra Santa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cardinale Pizzaballa bloccato dalla polizia a Gerusalemme: non può entrare nel Santo Sepolcro Articoli correlati Gerusalemme, Israele non fa entrare il cardinale Pizzaballa e Ielpo nel Santo Sepolcro per le Palme"Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa... Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Una selezione di notizie su Cardinale Pizzaballa Pizzaballa fermato dalla polizia israeliana al Santo Sepolcro, denuncia grave offesa ai fedeli nel mondoCardinale Pizzaballa fermato al Santo Sepolcro dalla polizia israeliana Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, è stato ... assodigitale.it Gerusalemme: la polizia di Israele impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro al cardinale PizzaballaQuesta mattina la polizia di Israele ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di accedere alla Chiesa del Santo ... notizie.it