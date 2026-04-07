Kanye West Ye non può entrare in Regno Unito perché ha inneggiato a Hitler | annullato il Wireless festival

Il rapper statunitense, noto anche come Ye, non potrà partecipare al Wireless festival nel Regno Unito a causa delle sue dichiarazioni che hanno inneggiato a Hitler. Di conseguenza, gli organizzatori dell’evento, programmato dal 10, hanno deciso di annullare la manifestazione. La decisione è stata presa dopo la comunicazione ufficiale che Ye non avrebbe potuto entrare nel Paese.

Il rapper aveva pubblicato una canzone con il saluto nazista e aveva pubblicizzato una maglietta con la svastica in vendita sul suo sito web Niente Ye, prima noto come Kanye West, al Wireless festival quindi niente Wireless festival. Dopo aver annunciato che al rapper statunitense non sarebbe stato permesso di entrare nel Regno Unito, gli organizzatori della manifestazione hanno comunicato la cancellazione dell'evento previsto dal 10 al 12 luglio. Per giorni si sono trascinate le polemiche sulla partecipazione del cantante al festival che si sarebbe dovuto tenere a Londra. "Il suo permesso di ingresso (Eta, ndr) nel Regno Unito è attualmente in fase di valutazione", aveva dichiarato Tom Wells, portavoce del primo ministro Keir Starmer. 🔗 Leggi su Today.it

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