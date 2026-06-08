Perché il rinnovo di Kalulu è fondamentale per la Juve

Kalulu, difensore della Juventus, ha avuto una stagione molto positiva, risultando tra i più performanti della squadra. La società sta lavorando per rinnovare il suo contratto, poiché la sua presenza in campo è considerata strategica. La trattativa riguarda principalmente le condizioni contrattuali e la durata del nuovo accordo. Finora non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle tempistiche o le cifre coinvolte.

di Francesco Spagnolo Kalulu in questa stagione è stato sicuramente uno dei migliori in casa Juventus. E il rinnovo ad oggi deve essere la priorità. Kalulu in questa stagione si è confermato un giocatore fondamentale per la Juve. Arrivato a Torino fra qualche dubbio per le prestazioni con il Milan, il difensore francese ha saputo conquistare l’ambiente attraverso le prestazioni Il suo contributo sul terreno di gioco è totale. Quando viene schierato sulla fascia, garantisce una spinta costante in fase offensiva. Allo stesso tempo è sempre preciso in chiusura. Un doppio lavoro fondamentale per la squadra di Spalletti. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il francese, con la sua duttilità ha dato una mano importante ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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@Juventus .... è fondamentale il rinnovo di Luciano Spalletti

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