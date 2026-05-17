Il Tottenham allo Stadium per Kalulu ma è troppo tardi | si avvicina il rinnovo con la Juve I dettagli

Il Tottenham ha visitato lo stadio per osservare un calciatore in vista di un possibile acquisto, ma le trattative sembrano ormai concluse. Nel frattempo, il calciatore sta per firmare un nuovo contratto con la società di appartenenza, che prevede un prolungamento dell’accordo attuale. La volontà del club è di blindarlo con un rinnovo, mentre le trattative con il club inglese non sono andate a buon fine. La situazione si è evoluta rapidamente nelle ultime settimane.

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