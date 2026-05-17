Il Tottenham allo Stadium per Kalulu ma è troppo tardi | si avvicina il rinnovo con la Juve I dettagli

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham ha visitato lo stadio per osservare un calciatore in vista di un possibile acquisto, ma le trattative sembrano ormai concluse. Nel frattempo, il calciatore sta per firmare un nuovo contratto con la società di appartenenza, che prevede un prolungamento dell’accordo attuale. La volontà del club è di blindarlo con un rinnovo, mentre le trattative con il club inglese non sono andate a buon fine. La situazione si è evoluta rapidamente nelle ultime settimane.

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sul probabile nuovo accordo. Il rendimento straordinario di  Pierre Kalulu, protagonista della miglior stagione della sua carriera, ha acceso i riflettori della Premier League sulla Torino bianconera. Il difensore francese ha mantenuto un livello prestazionale elevatissimo per tutto l’anno, attirando le attenzioni dei principali top club inglesi. Nelle scorse settimane il Manchester United aveva già inviato i propri emissari per visionarlo dal vivo, scontrandosi tuttavia contro il muro eretto dalla dirigenza juventina. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Oggi, in occasione della sfida dello Stadium contro la Fiorentina, sarà invece il turno del  Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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