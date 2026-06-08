Massimiliano Allegri ha un accordo con il Napoli fino al 2028, ma l'annuncio ufficiale non è ancora stato fatto. La firma è bloccata a causa di un accordo ancora in corso con il club di provenienza, che non ha ancora concluso la risoluzione del contratto. La situazione dipende da questioni legali e finanziarie tra Allegri e il club con cui ha attualmente un contratto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

? In Sintesi Massimiliano Allegri ha un accordo totale con il Napoli per guidare la squadra fino al 2028, ma l’ufficialità è bloccata dal Milan. Esonerato via PEC dopo la mancata qualificazione in Champions League, il tecnico livornese è ancora sotto contratto con i rossoneri fino al 2027. Per liberarsi, Allegri ha chiesto a Gerry Cardinale una buonuscita di 5 milioni di euro (2 per sé, 3 per lo staff), ma il patron di RedBird fa muro, sospettando accordi pregressi con gli azzurri. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis media direttamente con Paolo Scaroni, mentre il Napoli attende fiducioso avendo già scartato l’alternativa Vincenzo Italiano (finito in Turchia al Besiktas). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Perché Allegri non ha ancora firmato col Napoli: cosa blocca la risoluzione con il Milan

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