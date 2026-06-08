Per tutelare le alborelle Regione Lombardia mette sul piatto 30mila euro

Da leccotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Regione Lombardia ha stanziato 30mila euro per monitorare lo stato di salute dell’alborella nei laghi di Como e d’Iseo. L’obiettivo è verificare le condizioni di queste specie di pesci durante le stagioni di pesca e di riproduzione. L’investimento riguarda attività di controllo e analisi delle popolazioni di alborella, con particolare attenzione alle variazioni ambientali e alla qualità delle acque. La regione ha annunciato che i risultati saranno condivisi con enti e associazioni di settore.

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Regione Lombardia investe 30mila euro per monitorare lo stato di salute dell'alborella nel Lario e nel Lago d'Iseo. La Giunta regionale ha infatti approvato un accordo con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente che consentirà di proseguire nel 2026 le attività di studio e controllo di una delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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