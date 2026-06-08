Per tutelare le alborelle Regione Lombardia mette sul piatto 30mila euro

Notizia in breve

Regione Lombardia ha stanziato 30mila euro per monitorare lo stato di salute dell’alborella nei laghi di Como e d’Iseo. L’obiettivo è verificare le condizioni di queste specie di pesci durante le stagioni di pesca e di riproduzione. L’investimento riguarda attività di controllo e analisi delle popolazioni di alborella, con particolare attenzione alle variazioni ambientali e alla qualità delle acque. La regione ha annunciato che i risultati saranno condivisi con enti e associazioni di settore.