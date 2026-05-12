Infrastrutture di ricerca la Regione mette sul piatto 109 milioni | ecco la graduatoria definitiva

La Regione ha approvato la graduatoria definitiva per il finanziamento di nove grandi progetti dedicati alla ricerca e all’innovazione in Sicilia, destinando oltre 109 milioni di euro. I fondi sono destinati a sostenere iniziative strategiche volte a migliorare i settori della ricerca, del trasferimento tecnologico e dello sviluppo scientifico nell’isola. La decisione riguarda interventi di rilevanza per il panorama locale e nazionale nel campo dell’innovazione.

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