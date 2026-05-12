Infrastrutture di ricerca la Regione mette sul piatto 109 milioni | ecco la graduatoria definitiva

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha approvato la graduatoria definitiva per il finanziamento di nove grandi progetti dedicati alla ricerca e all’innovazione in Sicilia, destinando oltre 109 milioni di euro. I fondi sono destinati a sostenere iniziative strategiche volte a migliorare i settori della ricerca, del trasferimento tecnologico e dello sviluppo scientifico nell’isola. La decisione riguarda interventi di rilevanza per il panorama locale e nazionale nel campo dell’innovazione.

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Oltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in Sicilia. L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” relativo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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