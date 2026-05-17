Il Comune mette sul piatto oltre 400mila euro per mettere in sicurezza le strade

Il Comune ha stanziato più di 400.000 euro per interventi di messa in sicurezza delle strade. Dopo aver completato il primo lotto di asfaltature su 28 vie comunali, finanziato e realizzato da E-Distribuzione in seguito a lavori sulla rete elettrica, l’amministrazione annuncia l’avvio del secondo lotto di interventi. Questa fase prevede ulteriori lavori di asfaltatura e manutenzione delle strade, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di transitabilità e sicurezza nel territorio comunale.

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