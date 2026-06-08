Per Palermo il matrimonio di Dua Lipa è stato un bene o un male?

Il matrimonio di Dua Lipa ha suscitato reazioni contrastanti a Palermo. Le autorità locali hanno accolto l’evento con entusiasmo, sperando in un impulso al turismo e alla promozione della città. Tuttavia, alcuni residenti hanno espresso preoccupazioni per possibili disagi e affollamenti nelle zone interessate. Nessuna modifica alle normative locali è stata annunciata. La coppia ha scelto di celebrare il loro matrimonio in una location privata, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Lo scorso weekend la cantante Dua Lipa e l’attore Callum Turner hanno festeggiato il loro matrimonio tra Palermo e Bagheria, in Sicilia. In Italia se ne è parlato molto sia per la presenza di numerosi ospiti famosi – tra cui Elton John, Charli xcx e Donatella Versace – sia perché per organizzare i festeggiamenti del matrimonio sono state chiuse piazze e strade pubbliche, cosa che ha provocato azioni di protesta da parte di alcuni residenti. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha difeso l’organizzazione dell’evento sostenendo che si è svolto «garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza» e limitando per quanto possibile i disagi per residenti e attività economiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo nel 2026

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