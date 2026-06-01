Dua Lipa ha già detto sì il matrimonio è stato celebrato a Londra | ora tre giorni di festa a Palermo
Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra in una cerimonia riservata. I festeggiamenti ufficiali sono programmati in Sicilia, dal 5 al 7 giugno, con tre giorni di celebrazioni. La coppia ha ufficializzato il matrimonio con il primo sì ieri nella capitale britannica. Le nozze sono state celebrate tra pochi invitati, mentre i festeggiamenti più ampi si svolgeranno in Italia.
Il primo sì è stato pronunciato ieri a Londra, tra pochi intimi, ma i festeggiamenti veri per il matrimonio dell’anno, quello tra la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner, si terranno, dal 5 al 7 giugno in Sicilia. E’ tutto pronto a Palermo e a Bagheria per accogliere la cantante da quasi 90. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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