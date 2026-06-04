dua lipa e callum turner sposi a palermo e bagheria i preparativi per la festa di matrimonio

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati con una cerimonia a Palermo e Bagheria, prevista per venerdì 5 e sabato 6 giugno. I preparativi per la festa di matrimonio sono in corso nelle due città italiane. La coppia ha scelto queste località per il matrimonio, che si svolgerà nel fine settimana. Le autorità locali e i residenti sono stati informati della presenza di invitati e dei preparativi in corso.

Palermo e Bagheria si preparano per ospitare la festa di matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno. Operai e personale di sicurezza sono al lavoro sia alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, dove secondo i media locali è previsto un cocktail per venerdì, sia a Villa Valguarnera a Bagheria (villa barocca del XVIII secolo utilizzata come location per film, serie tv e spot pubblicitari), dove dovrebbe svolgersi la celebrazione principale. La popstar e l’attore si sono sposati il 31 maggio scorso all’Old Marylebone Town Hall di Londra, con rito civile. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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