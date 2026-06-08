Per la prima volta uno squalo bianco è stato avvistato nel Mediterraneo
Un squalo bianco è stato filmato nel Mediterraneo per la prima volta. Le immagini mostrano chiaramente la presenza dell'animale, che nuota vicino alla superficie dell'acqua. In passato, erano stati segnalati alcuni avvistamenti sporadici, ma nessuno aveva mai catturato riprese così dettagliate. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli esperti di fauna marina.
Sebbene in passato fossero stati segnalati sporadici avvistamenti di squali bianchi, le riprese video di questa magnifica creatura rappresentano una novità assoluta nella regione. Il subacqueo tecnico volontario Derk Remmer ha ripreso lo squalo bianco adulto durante una missione con Ghost Diving. 🔗 Leggi su Today.it
Sub filmano uno squalo bianco nel Mediterraneo
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Uno squalo bianco è stato avvistato nel Mediterraneo per la prima volta in assoluto - Facebook facebook
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