Per la prima volta uno squalo bianco è stato avvistato nel Mediterraneo

Notizia in breve

Un squalo bianco è stato filmato nel Mediterraneo per la prima volta. Le immagini mostrano chiaramente la presenza dell'animale, che nuota vicino alla superficie dell'acqua. In passato, erano stati segnalati alcuni avvistamenti sporadici, ma nessuno aveva mai catturato riprese così dettagliate. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli esperti di fauna marina.