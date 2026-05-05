Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale si è progressivamente affermata come uno strumento quotidiano, anche senza una piena comprensione del suo funzionamento. Molti utenti si affidano a queste tecnologie senza approfondirne i meccanismi interni, mentre le istituzioni riconoscono sempre più il suo ruolo come componente essenziale delle infrastrutture nazionali. È in questo passaggio che si può osservare un cambiamento chiaro: la tecnologia passa dall’essere una promessa a diventare parte integrante delle strutture di un Paese.

C'è un momento preciso in cui la tecnologia smette di essere una promessa e diventa infrastruttura di un Paese. E l'Italia, secondo chi la vive dall'interno, a quel momento ci è arrivata davvero. È con questa premessa ambiziosa che si apre la prima puntata di Tech Talks, il nuovo vodcast di QN – Quotidiano Nazionale che racconta la tecnologia attraverso i protagonisti che la costruiscono ogni giorno. Il primo ospite è Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, un manager con un percorso internazionale che attraversa più multinazionali, l'Italia, l'Europa dell'Est e la Gran Bretagna, e che guida la filiale italiana di uno dei colossi tecnologici più influenti al mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intelligenza artificiale: non devi capire come funziona. Devi solo smettere di ignorarla

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