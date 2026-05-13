Pentathlon nella tappa di Pazarzhik della World Cup avanzano alla semifinale Martinescu e la giovanissima Allara

Nella tappa di Pazardzhik della World Cup di pentathlon moderno 2026, due atleti sono passati alla semifinale. Si tratta di un concorrente più esperto e di una giovane promessa. La competizione è iniziata ufficialmente e prosegue con le gare in corso in Bulgaria. I risultati del primo giorno hanno determinato chi accederà alle fasi successive della manifestazione.

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