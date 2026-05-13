Pentathlon nella tappa di Pazarzhik della World Cup avanzano alla semifinale Martinescu e la giovanissima Allara
Nella tappa di Pazardzhik della World Cup di pentathlon moderno 2026, due atleti sono passati alla semifinale. Si tratta di un concorrente più esperto e di una giovane promessa. La competizione è iniziata ufficialmente e prosegue con le gare in corso in Bulgaria. I risultati del primo giorno hanno determinato chi accederà alle fasi successive della manifestazione.
Ha preso ufficialmente il via il programma della tappa di Pazardzhik (Bulgaria) valevole per la World Cup di pentathlon moderno 2026. Nella giornata odierna, infatti, il calendario proponeva le qualificazioni femminili e i risultati per i nostri colori sono stati agrodolci: a vanzano alle semifinali, infatti, Annachiara Allara (Junior Pentathlon Asti) e Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre). Eliminate, invece, Teresa Gioia (Aeronautica Militare) e Irene Prampolini (Fiamme Oro). Iniziamo da Annachiara Allara. La giovanissima pentatleta, che spegnerà le 17 candeline solamente tra due giorni, all’esordio assoluto a questi livelli, ha chiuso con il 12° tempo la qualificazione nel Gruppo C.🔗 Leggi su Oasport.it
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