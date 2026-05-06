Dall' oro della Collina ai 18mila euro di Barriera | la mappa per quartieri dei redditi di Torino

A Torino i redditi variano notevolmente da quartiere a quartiere. Nella zona collinare si registrano valori più elevati, con redditi che toccano i 18.000 euro, mentre in alcune aree di Barriera si attestano su cifre più basse. La città presenta una distribuzione economica che non può essere definita né povera né ricca, con un passato industriale che ancora si riflette nella varietà delle condizioni di vita tra le diverse zone.

Torino non è una città povera, ma non è neppure una città ricca. Non è più la capitale operaia di un tempo, ma non è ancora diventata quel polo dei servizi ad alto reddito che ci si aspetterebbe da una grande città industriale e universitaria del Nord. Le ultime statistiche fiscali del Ministero.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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