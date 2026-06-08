di Stefano Cori Pedullà parlando del calciomercato dell’Inter ha individuato questa come la settimana giusta per chiudere sia Provedel che Palestra. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul calciomercato dell’Inter, concentrandosi principalmente sulla questione Marco Palestra. MI ASPETTO SIA LA SETTIMANA GIUSTA « Vi invito a seguire questa settimana in direzione Palestra: credo che l’Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma. La cifra resta sempre quella: continuo a leggerne diverse che a me non risultano. Mi aspetto sia la settimana giusta per gli accordi definitivi con Provedel e Palestra ». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER L’esperto di mercato ha dunque individuato questa come la settimana giusta per l’annuncio sia di Marco Palestra che Ivan Provedel. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà: «Mi aspetto sia la settimana giusta per gli accordi definitivi con Provedel e Palestra»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pedullà sul possibile addio di Bastoni: «Se mi portano 65 milioni ci penso molto seriamente. Su Palestra punterei, ma serve questa cifra…»Un noto giornalista ha commentato le trattative di mercato dell'Inter, evidenziando che un possibile trasferimento potrebbe concretizzarsi se la...

Palestra, Solet, Jones e Provedel: l’Inter ha quattro obiettivi e un problema di budget da risolvere con le cessioniL'Inter punta a rafforzarsi con quattro nuovi acquisti, tra cui un centrocampista e un portiere.

Temi più discussi: Pedullà: Vlahovic proposto al Napoli ma Chiellini è andato oltre. Per Allegri c'è da aspettare, conviene al Milan - CalcioNapoli24 | CN24; Abodi: Dopo tre mancati Mondiali mi auguro non ci sia spazio per altri equivoci. Malagò? Serve chiarezza prima delle elezioni; Pedullà: Napoli in pressing su Gila, sondaggio per Vlahovic. Piace Kovar: la novità è Milinkovic.

Mercato, Pedullà: È la settimana definitiva per l’Inter per chiudere questi due accordiSul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha fatto il punto in casa Inter delle principali trattative in entrata ... msn.com

Marotta: Il nome di Palestra è sulla bocca di tutti, e sono felice di questo, anche dal punto di vista della nazionale. Collegarlo a noi è un po' prematuro. Siamo in una fase preliminare per completare l'accordo. Molti club europei lo apprezzano, e anche l'Inter. : reddit

L'addio di Antonio Conte lascia a Napoli un grande danno per De Laurentiis Alfredo Pedullà è certo che la situazione Lukaku sia molto spinosa e complicata per gli azzurri che dovranno provare a liberarsi di un ingaggio pesante #Lukaku #Napoli #Cont x.com

Juventus, Pedullà: ‘Mi aspetto che i bianconeri facciano i passi per blindare McKennie’Weston McKennie è uno dei simboli della nuova Juventus targata Luciano Spalletti e la sua crescita sotto la guida del tecnico di Certaldo non è passata inosservata. A sottolinearlo è stato Alfredo ... it.blastingnews.com