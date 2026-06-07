L'Inter punta a rafforzarsi con quattro nuovi acquisti, tra cui un centrocampista e un portiere. Tuttavia, il club ha un limite di budget che richiede cessioni per finanziare il mercato. Tra i nomi sul mercato ci sono giocatori attualmente in rosa che potrebbero essere ceduti. La società sta valutando le offerte per alleggerire la rosa e rispettare i vincoli finanziari imposti. La strategia si concentra quindi su trasferimenti in uscita per poter operare sul mercato in modo più sostenibile.

L’ Inter ha le idee chiare su dove intervenire. Secondo Tuttosport, la strategia estiva nerazzurra è già definita nei suoi punti principali: Marco Palestra, Oumar Solet, Curtis Jones e Ivan Provedel sono i quattro nomi su cui Marotta e Ausilio stanno lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Quattro profili che coprono altrettante esigenze, fascia destra, difesa centrale, centrocampo e porta, con una priorità ben precisa e un problema economico da risolvere: il costo complessivo degli innesti si aggira tra gli 80 e i 100 milioni di euro, a fronte di un budget iniziale di circa 45 milioni messo a disposizione da Oaktree. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Palestra, Solet, Jones e Provedel: l’Inter ha quattro obiettivi e un problema di budget da risolvere con le cessioni

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SUPERMERCATO INTER - Palestra, Solet, Dumfries, Jones, De Vrij, Provedel...

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