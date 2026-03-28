Un noto giornalista ha commentato le trattative di mercato dell'Inter, evidenziando che un possibile trasferimento potrebbe concretizzarsi se la società ricevesse una cifra di circa 65 milioni di euro. Ha inoltre menzionato l'interesse per un difensore e un attaccante, specificando che per il primo si tratta di un'ipotesi concreta, ma che la cifra richiesta rappresenta un ostacolo. La situazione rimane sotto osservazione.

Inter News 24 Pedull à fa i l punto sul mercato nerazzurro: le mosse di Marotta tra difesa e attacco. E sull’addio di Bastoni invece.. Attraverso un video sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha tracciato una strategia audace per il futuro dell’Inter di Cristian Chivu. Secondo il giornalista, la sessione estiva dovrebbe essere l’occasione per un profondo restyling della rosa, partendo da sacrifici eccellenti per finanziare nuovi innesti di qualità. Al centro della discussione c’è il futuro di Alessandro Bastoni: «Sono un estimatore di Bastoni, ma se mi portano 65 milioni ci penso molto seriamente». Quei fondi verrebbero reinvestiti per ridisegnare la difesa, dove il nome in cima alla lista rimane quello di Oumar Solet dell’ Udinese, seguito dai nerazzurri già dalla scorsa estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà sul possibile addio di Bastoni: «Se mi portano 65 milioni ci penso molto seriamente. Su Palestra punterei, ma serve questa cifra…»

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Pedullà: “Bastoni Con 65mln ci penso seriamente. E so che l’Inter dall’estate scorsa segue…” x.com

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