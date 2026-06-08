Pd a picco nei sondaggi dopo la fuga delle donne e la bomba della patrimoniale FdI cresce ancora
Il Partito Democratico registra un calo nei sondaggi, mentre Fratelli d’Italia continua a crescere. La settimana più difficile per il Pd coincide con la diffusione della proposta di patrimoniale, annunciata da un’alleanza di forze politiche. Nel frattempo, il partito di destra avanza nei consensi. La perdita di consensi del Pd si verifica in un momento di forte tensione politica, con l’attenzione rivolta alla proposta fiscale avanzata dall’alleanza di centrodestra.
Fratelli d’Italia cresce, il Pd cala nella settimana più difficile, quella della esplosione della “bomba” della patrimoniale lanciata nel campo largo da Avs. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi, lunedì 8 giugno, per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. I dati arrivano in una giornata caratterizzata dai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Il dato più interessante è il consolidamento di Fratelli d’Italia sopra il 28%, una soglia che il partito di Giorgia Meloni mantiene ormai da mesi. Rispetto alle rilevazioni di inizio primavera, FdI oscilla stabilmente tra il 28% e il 30%, confermandosi nettamente primo partito. Più complicata la situazione del Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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