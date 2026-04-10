Sondaggi politici il Pd cresce ancora e si avvicina a FdI | il campo largo batte il centrodestra

Secondo gli ultimi sondaggi, il Partito Democratico registra un incremento nei consensi e si avvicina alla leadership di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni si mantiene in prima posizione, ma mostra segnali di rallentamento dopo la crisi seguita al referendum. La dinamica tra le due forze politiche si inserisce in un quadro più ampio di crescita del cosiddetto campo largo, che supera la coalizione di centrodestra.

Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). Ecco l'ultima Supermedia di Youtrend per Agi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, Fdi davanti a tutti seguito dal Pd. Il campo largo ‘tallona’ il centrodestraIl panorama politico italiano si sta trasformando in un vero e proprio corpo a corpo elettorale.

Sondaggi politici, sfida serrata tra centrodestra e campo largo: FdI resta primo, cresce la partecipazioneÈ una sfida sempre più serrata, di quelle che si seguono con l’attenzione di una finale: gli ultimi sondaggi politici scattati tra il 30 e il 31...

Temi più discussi: Gli ultimi sondaggi politici: FdI scende, il Pd sale. E il campo largo è a solo lo 0,2% dal centrodestra (considerando anche Vannacci); Sondaggi politici: il Pd sale di mezzo punto, stabile FdI. Frena la Lega; Sondaggi politici, FdI perde il 2% e il PD arretra mentre cresce il M5S; Sondaggio SWG per il TGLA7: Fratelli d’Italia stabile al 29,5%, cresce il PD.

Sondaggi politici, FdI perde il 2% e il PD arretra mentre cresce il M5SCala il consenso per Giorgia Meloni con FdI al 27,3%, mentre il PD scende al 22,3% e il M5S si rafforza andando all’11,7% ... quifinanza.it

Sondaggi politici, la conferma di Gualtieri e Rocca e la sorpresa Vannacci: non è decisivoSe si votasse oggi, sia Gualtieri che Rocca, vincerebbero di nuovo. È uno dei tanti dati macroscopici che emerge da una rilevazione di Emg, la società di analisi e sondaggi ... ilmessaggero.it

Sondaggi politici: la situazione a Milazzo, si prospetta il ballottaggio tra Midili e Castelli | DATI - facebook.com facebook

Sondaggi politici, FdI perde due punti in un mese. Testa a testa centrodestra-campo largo - la Repubblica x.com