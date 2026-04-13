Sondaggi politici il Pd cresce ancora e si avvicina a FdI | resta alta la quota indecisi
Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione con il 29% delle preferenze, mentre il Partito Democratico e la Lega registrano un lieve aumento. La quota di indecisi rimane elevata, mantenendo incertezza sul quadro politico. Le rilevazioni mostrano un consolidamento del partito di governo, con il Pd che si avvicina a FdI, mentre gli altri partiti continuano a oscillare.
Fratelli d'Italia si conferma primo partito al 29%, mentre il Partito Democratico e la Lega crescono leggermente. Resta ampio il vantaggio del centrodestra, ma l'alta partecipazione potenziale può incidere profondamente sugli equilibri. Ecco cosa racconta il nuovo sondaggio Piepoli per Rai News 24.🔗 Leggi su Fanpage.it
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