Paziente si cala dalla finestra del reparto di Neuropsichiatria | soccorsa una 15enne dai vigili del fuoco

Oggi alle 19 all’ospedale Salesi, una ragazza di 15 anni ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria si è calata dalla finestra della stanza, restando sospesa sopra un tubo dell’impianto di aerazione nel cortile sottostante. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerla, raggiungendola e portandola in salvo. La giovane è stata messa in sicurezza senza ulteriori incidenti.

ANCONA – Momenti di tensione oggi pomeriggio attorno alle 19 all’ospedale Salesi. Una paziente di 15 anni, ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria, ha aperto la finestra della stanza e si è calata nel cortile sottostante, restando appesa sopra un tubo dell’impianto di areazione. Un tentativo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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