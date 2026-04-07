Anziana cade e non si rialza soccorsa dai vigili urbani che entrano dalla finestra

Un'anziana di 85 anni di Pomigliano d’Arco è caduta in casa dopo essersi sentita male e non è riuscita a rialzarsi. I vigili urbani, intervenuti sul posto, sono entrati nell’appartamento forzando una finestra e l’hanno soccorsa. La donna è stata assistita sul luogo e successivamente trasportata in ospedale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulla sua condizione o sulle cause della caduta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Caduta in casa dopo essersi sentita male, una 85enne di Pomigliano d’Arco (Napoli), è stata messa in salvo dalla polizia municipale entrata nell’appartamento sfondando i vetri di una finestra. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Terracciano, dove un’anziana è stata soccorsa dai vigili urbani allertati da un’amica della donna. Dall’interno dell’appartamento situato al terzo piano, l’anziana rispondeva riferendo di essersi ferita e di essere impossibilitata ad aprire la porta. Gli agenti, quindi, utilizzando un ponteggio presente sulla facciata del condominio, hanno raggiunto una finestra dell’appartamento e infranto il vetro, riuscendo così ad entrare in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anziana cade e non si rialza, soccorsa dai vigili urbani che entrano dalla finestra Travolge un ragazzo e non si ferma. Poco dopo si presenta dai Vigili UrbaniHa investito un giovane di 24 anni e poi si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare i soccorsi. Cingoli, cade in casa. Soccorsa da 118 e vigili del fuocoPur essendo rimasta in una posizione molto scomoda dopo la caduta, col cellulare è riuscita ad allertare i soccorsi una donna bloccata a causa di un... 20 SCARY GHOST Videos Of The Year To SHATTER Your Sense Of SECURITY Temi più discussi: Bergamo, piazza Angelini sbarrata per il cantiere: anziana cade, l'ambulanza non passa; Piazze a rischio cadute. Allarme anziani a Monza; Anziana cade in casa e si fa male al braccio, l'84enne invalida costretta ad aspettare 15 ore per una visita al Pronto soccorso; Cade dal montascale a Loano davanti al figlio, così è morta Angela Pesce. Indaga la Procura. Bergamo, piazza Angelini sbarrata per il cantiere: anziana cade, l'ambulanza non passaI soccorritori, bloccati dai lavori, devono trasportare la ferita con una barella mobile. L’assessore Valesini si scusa e l'impresa risolve il problema ... bergamo.corriere.it Anziana cade in casa e si fa male al braccio, l'84enne invalida costretta ad aspettare 15 ore per una visita al Pronto soccorsoPORDENONE - Un'anziana invalida di 84 anni ha vissuto una vera Odissea al nuovo Pronto soccorso, con tempi di attesa biblici. La classifica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ... ilgazzettino.it Nonna coraggiosa aiuta il veterano caduto al supermercato Un veterano cade dalla sedia a rotelle. Tutti passano oltre, finché un’anziana lo rialza con dolcezza e rispetto. #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intrattenimento. Consultare - facebook.com facebook Anziano cade da un muretto e muore sul colpo nell'entroterra genovese x.com