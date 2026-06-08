Paziente si cala dalla finestra del reparto di Neurologia | soccorsa una 15enne dai vigili del fuoco

Da anconatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza di 15 anni ricoverata nel reparto di Neurologia di un ospedale è scesa dalla finestra del reparto e si è calata nel cortile sottostante, appendendosi a un tubo dell’impianto di areazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 19, attirando l’attenzione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per soccorrerla. La giovane è stata messa in salvo senza riportare ferite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Momenti di tensione oggi pomeriggio attorno alle 19 all’ospedale Salesi. Una paziente di 15 anni, ricoverata nel reparto di Neurologia, ha aperto la finestra della stanza e si è calata nel cortile sottostante, restando appesa sopra un tubo dell’impianto di areazione. Un tentativo per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Anziana cade e non si rialza, soccorsa dai vigili urbani che entrano dalla finestraUn'anziana di 85 anni di Pomigliano d’Arco è caduta in casa dopo essersi sentita male e non è riuscita a rialzarsi.

Escursionista in Calvana cade e si ferisce a una gamba. Soccorsa in elicottero dai vigili del fuoco. Il videoUn'escursionista è caduta e si è ferita a una gamba nei Monti della Calvana, nel territorio comunale di Prato.

Argomenti più discussi: Dalla depressione al diabete: se il cibo cura a casa il malato sta meglio e cala la spesa; Cancro, cala la mortalità: guarito un paziente su quattro; Nibbio in azione, l’angelo giallo che salva l’Umbria.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web