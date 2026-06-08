Paziente si cala dalla finestra del reparto di Neurologia | soccorsa una 15enne dai vigili del fuoco

Una ragazza di 15 anni ricoverata nel reparto di Neurologia di un ospedale è scesa dalla finestra del reparto e si è calata nel cortile sottostante, appendendosi a un tubo dell’impianto di areazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 19, attirando l’attenzione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per soccorrerla. La giovane è stata messa in salvo senza riportare ferite.

ANCONA – Momenti di tensione oggi pomeriggio attorno alle 19 all’ospedale Salesi. Una paziente di 15 anni, ricoverata nel reparto di Neurologia, ha aperto la finestra della stanza e si è calata nel cortile sottostante, restando appesa sopra un tubo dell’impianto di areazione. Un tentativo per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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