Un'escursionista è caduta e si è ferita a una gamba nei Monti della Calvana, nel territorio comunale di Prato. L’incidente è avvenuto a Poggio Castiglioni, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso la donna con un intervento in elicottero. Un video mostra le operazioni di salvataggio effettuate dai soccorritori.

Prato, 11 aprile 2026 – Un’ escursionista è rimasta ferita a una gamba a Poggio Castiglioni, sui Monti della Calvana, all'interno del territorio comunale pratese. La donna, in compagnia dei suoi familiari, era impossibilitata a muoversi e ha contattato la centrale unica del 112 per chiedere soccorso. Attraverso la posizione fornita, la squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto l’infortunata. https:www.lanazione.itvideoescursionista-ferita-in-calvana-i-soccorsi-dei-vigili-del-fuoco-itk1778y Trattandosi di zona impervia è stato ritenuto utile attivare l'elicottero regionale Drago del nucleo vigili del fuoco di Arezzo che, dopo pochi minuti, è giunto sul posto ed ha verricellato a bordo la donna che è stata poi consegnata al personale del 118 presso il campo sportivo della Querce dove l'ambulanza era in attesa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Escursionista in Calvana cade e si ferisce a una gamba. Soccorsa in elicottero dai vigili del fuoco. Il video

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