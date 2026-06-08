Un uomo italiano è stato arrestato a Rimini con l’accusa di danneggiamento aggravato e resistenza dopo aver disturbato i bagnanti di uno stabilimento balneare. La persona si trovava in stato di alterazione e ha causato disagio tra i presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti per fermare l’individuo e portarlo in centrale. La situazione ha creato timore tra i bagnanti, che hanno assistito alle azioni dell’uomo prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Un arresto per danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio del 7 giugno nella zona sud di Viale Regina Margherita a Rimini. Un uomo italiano, in evidente stato di agitazione e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato fermato dopo aver disturbato i presenti in uno stabilimento balneare e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti. L'intervento a Rimini Comportamento violento e danni all’auto della Polizia L’arresto e le procedure successive Il contesto dell’episodio L’intervento a Rimini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 17. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Paura tra i bagnanti di uno stabilimento balneare a Rimini, disturbati da un uomo in stato di alterazione

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