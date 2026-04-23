Ostia sequestrato uno stabilimento balneare | contestati abusi edilizi e mancanza di concessione

Nella giornata del 23 aprile 2026, sul litorale romano è stato sequestrato uno stabilimento balneare. Le autorità hanno contestato abusi edilizi e l’assenza di una concessione regolare. L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia di controlli sul demanio marittimo che riguarda diverse strutture nella zona. Le verifiche hanno portato alla messa sotto sequestro dell’area, che sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Ostia, 23 aprile 2026 – Nuovo intervento sul litorale romano nell’ambito dei controlli sul demanio marittimo. Nella giornata di ieri la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, insieme alla Polizia Locale del X Gruppo Mare, al 6° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto di Roma, ha proceduto al sequestro di iniziativa di un noto stabilimento balneare di Ostia. Il provvedimento, eseguito in sinergia con il Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma, è scattato dopo che dall’analisi della documentazione e dei permessi sarebbero emersi abusi in gran parte degli immobili della struttura.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ostia, sequestrate le cabine dello stabilimento balneare “Il Venezia”Ostia, 13 marzo 2026 – Sequestrate le cabine presenti nello stabilimento balneare “Il Venezia” di Ostia. Leggi anche: Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach; Ostia, blitz della finanza negli stabilimenti balneari: sigilli all’Arcobaleno; Sequestrato un altro stabilimento balneare a Ostia: abusivi bar, ristorante, cabine e pedane (VIDEO); Ostia, nuovi sigilli sul litorale: sequestrato l’Arcobaleno Beach tra presunti abusi e concessione assente. Ostia, sequestrato uno stabilimento balneare: contestati abusi edilizi e mancanza di concessioneOstia, 23 aprile 2026 – Nuovo intervento sul litorale romano nell’ambito dei controlli sul demanio marittimo. Nella giornata di ieri la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma ... ilfaroonline.it Ostia, controlli sul litorale: sequestrato un altro stabilimento balneareNuovo blitz contro l'abusivismo sul litorale romano. La sezione di polizia giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la polizia locale del X Gruppo Mare, il 6^ Nucleo opera ... rainews.it Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook Ostia, il Consiglio di Stato chiude la partita sulle concessioni: gli stabilimenti vanno ai vincitori del bando ift.tt/X1gxwBW x.com