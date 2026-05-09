Cosenza operaio 23enne muore travolto da una colonna di cemento | Lavorava in nero in uno stabilimento balneare
Un giovane operaio di 23 anni è morto ieri a Cosenza dopo essere stato travolto da una colonna di cemento. Secondo le ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre lavorava al traino di una piattaforma per le docce in uno stabilimento balneare. Durante le operazioni, il cavo si è staccato, causando il crollo di una colonna che lo ha schiacciato. Il giovane lavorava in nero.
Era impegnato nelle operazioni di traino di una piattaforma per le docce in uno stabilimento balneare quando il cavo si è staccato, provocando il cedimento di una colonna in cemento che lo ha schiacciato, uccidendolo sul colpo. È morto così un operaio 23enne di origini senegalesi, secondo una prima ricostruzione degli investigatori. L’incidente è avvenuto all’interno di uno stabilimento balneare in prossimità del lungomare di Paola, nel Cosentino. La vittima, secondo quanto emerso, non era regolarmente assunta dal titolare della struttura per il quale stava effettuando lavori di allestimento in vista dell’imminente stagione turistica. Il 23enne si trovava nella città di San Francesco ospite di una struttura di accoglienza per migranti, lontano da parenti o familiari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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