Cosenza operaio 23enne muore travolto da una colonna di cemento | Lavorava in nero in uno stabilimento balneare

Un giovane operaio di 23 anni è morto ieri a Cosenza dopo essere stato travolto da una colonna di cemento. Secondo le ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre lavorava al traino di una piattaforma per le docce in uno stabilimento balneare. Durante le operazioni, il cavo si è staccato, causando il crollo di una colonna che lo ha schiacciato. Il giovane lavorava in nero.

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