Paura per Eriksen il medico rassicura | Sta bene ed è di buon umore presto le dimissioni

Da internews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista danese ha avuto un malore durante una partita contro l’Ucraina. Dopo l’intervento medico, è stato confermato che sta bene ed è di buon umore. Secondo le fonti ospedaliere, sono previste le dimissioni a breve. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause del malore è stato reso noto. La squadra sta monitorando la situazione e non sono stati segnalati altri problemi di salute.

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Inter News 24 Eriksen, il centrocampista danese ha accusato un malore durante il test match contro l’Ucraina, ma le notizie dall’ospedale sono positive. Passata la paura: Christian Eriksen è di buon umore il giorno dopo il malore accusato durante la partita della nazionale di calcio danese contro l’Ucraina. Lo ha riferito questa mattina il medico della nazionale, Morten Boesen, secondo quanto riportato dalla Federazione calcistica danese: «Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Prevediamo che verrà dimesso presto e potrà tornare a casa». LEGGI ANCHE:   Le ultimissime di casa Inter Il grande... 🔗 Leggi su Internews24.com

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