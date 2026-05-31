Dal ritiro della nazionale turca, l’allenatore ha confermato che Yildiz sta bene e ha migliorato le sue condizioni fisiche. Ha aggiunto che si aspettava un rendimento diverso, ma non ha fornito dettagli sulle ragioni. Nessun altro aggiornamento sulle condizioni del giocatore è stato fornito.

di Francesco Spagnolo Montella, intervenuto dal ritiro della Turchia, ha parlato delle condizioni di Yildiz confermano un miglioramento del giocatore. Le ultime. Il cammino verso il Mondiale della Turchia entra ufficialmente nel vivo. Direttamente dal quartier generale del ritiro, il Commissario Tecnico Vincenzo Montella ha voluto tracciare un bilancio estremamente dettagliato e positivo sullo stato di forma dei propri giocatori, focalizzandosi in particolare sui recuperi dei calciatori reduci da piccoli problemi fisici. L’allenatore italiano ha regalato spunti di grande interesse per i tifosi e per gli addetti ai lavori, sottolineando l’armonia e la determinazione che pervadono l’intero gruppo in vista dei prossimi impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Montella rassicura su Yildiz: «Sta bene. Me lo aspettavo diverso»

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