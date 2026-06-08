Paura in un palazzo a Bassano Del Grappa uomo esplode colpi di arma da fuoco contro un portone | arrestato
Un uomo è stato arrestato a Bassano del Grappa dopo aver esploso colpi di arma da fuoco contro il portone di un edificio. L’episodio si è verificato nel centro della città e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato, di nazionalità marocchina, è stato fermato e portato in custodia. Non sono stati riportati feriti. La polizia ha avviato indagini per chiarire i motivi dell’episodio.
Un arresto per danneggiamento si è reso necessario nella notte a Bassano del Grappa, dove un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver colpito il portone di un edificio. L’uomo, sorpreso dagli agenti mentre tentava la fuga, è stato portato in commissariato per l’identificazione e successivamente trasferito in carcere. L’intervento a Bassano Del Grappa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella scorsa nottata in via Passalacqua a Bassano del Grappa (Vicenza). Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un uomo, descritto come verosimilmente nordafricano, che avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro il portone di un palazzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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