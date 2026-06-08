Paura in un palazzo a Bassano Del Grappa uomo esplode colpi di arma da fuoco contro un portone | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato a Bassano del Grappa dopo aver esploso colpi di arma da fuoco contro il portone di un edificio. L’episodio si è verificato nel centro della città e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato, di nazionalità marocchina, è stato fermato e portato in custodia. Non sono stati riportati feriti. La polizia ha avviato indagini per chiarire i motivi dell’episodio.