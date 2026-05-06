Napoli arrestato un uomo per colpi d’arma da fuoco contro caserma Carabinieri

A Napoli, un uomo è stato arrestato dopo aver sparato colpi d’arma da fuoco contro la caserma dei Carabinieri a Borgoloreto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e all’identificazione del soggetto coinvolto. L’episodio si è verificato nel corso della giornata e sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dei fatti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Colpi contro la caserma a Borgoloreto: arresto a Napoli. Si comunica che i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta di quest’Ufficio, a carico di un soggetto gravemente indiziato di detenzione e porto illegali di arma da fuoco. Le risultanze investigative hanno consentito di appurare che l’indagato, in ora notturna, il 24 dicembre 2024, avrebbe esploso, per motivi allo stato sconosciuti, un proiettile contro il portone della stazione Carabinieri di Napoli Borgoloreto, utilizzando una un’arma da fuoco a canna lunga. Subito dopo aver esploso il colpo, il soggetto si sarebbe sfilato il giubbotto nero che indossava, nascondendolo, per poi fuggire a volto scoperto, con l’arma ancora imbracciata.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, arrestato un uomo per colpi d’arma da fuoco contro caserma Carabinieri Notizie correlate Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco: indagini dei CarabinieriTempo di lettura: < 1 minuto Poco fa i carabinieri sono intervenuti a via Mazzini per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Uomo ferito con due colpi d’arma da fuoco nella notte a NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Camorra: a Napoli arrestati tre sicari; Rapina a una turista nei bagni di un locale nel centro di Napoli: arrestato un uomo; Ladri acrobati, arrestati un uomo e una donna a Napoli; Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato | La donna lo aveva già denunciato. Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio ... ilmattino.it Napoli, allenatore di scuola calcio violenta un minore di 14 anni. L’uomo già condannato per un’altra violenzaL’ex istruttore, un uomo di 58 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata. Stando a quanto emerso, il 58enne era già stato arrestato e condannato per la violenza ... fanpage.it 43 posti a tempo indeterminato a Napoli Opportunità per maestre e informatici Preparati con il manuale EdiSES #infoconcorsi #concorsi #maestre #napoli #lavoro - facebook.com facebook Napoli, sparo contro il portone della stazione dei Carabinieri di Borgoloreto: un arresto x.com