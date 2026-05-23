Va in arresto cardiaco a cento metri dalla stazione del Soccorso alpino | salvato
Un uomo di 58 anni è stato colto da arresto cardiaco a circa cento metri dalla stazione del Soccorso alpino a Padriciano. L'evento si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 23 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che sono riusciti a rianimarlo e a stabilizzarlo. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori cure.
Salvato in extremis a pochissima distanza dalla stazione del Soccorso alpino. Nella tarda mattinata di oggi, 23 maggio, un uomo classe ‘65 ha sofferto un arresto cardiaco a Padriciano. Località ideale, per così dire, perché la base dei soccorritori si trovava a soli 100 metri. Primo a cominciare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her
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