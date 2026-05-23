Va in arresto cardiaco a cento metri dalla stazione del Soccorso alpino | salvato

Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è stato colto da arresto cardiaco a circa cento metri dalla stazione del Soccorso alpino a Padriciano. L'evento si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 23 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che sono riusciti a rianimarlo e a stabilizzarlo. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori cure.